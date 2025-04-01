1 апреля 2025

1 апреля 2025 09:31

Названы симптомы, указывающие на дефицит железа

Дефицит железа - один из наиболее распространенных в мире дефицитов минералов в мире. Основная часть железа в организме содержится в гемоглобине. Гемоглобин - это компонент эритроцитов (красных кровяных клеток), который позволяет им переносить кислород и снабжать им ткани организма. Железо также является важным компонентом мышечных клеток и необходимо для образования многих ферментов в организме. Наш организм не вырабатывает железо самостоятельно, поэтому важно получать его с пищей, рассказала "Газете.Ru" Ирина Чекмарёва, терапевт-кардиолог клиники "Семейная", передает Day.Az.

По ее словам, поначалу дефицит железа может быть настолько легким, что остается незамеченным. Но по мере того, как в организме накапливается дефицит железа, признаки и симптомы усиливаются.

"Первый и наиболее распространенный признак дефицита железа - это усталость. Люди, испытывающие нехватку этого микроэлемента, часто замечают, что их энергия иссякает, и они чувствуют себя уставшими даже без значительных физических нагрузок. Это связано с тем, что недостаток железа приводит к снижению уровня гемоглобина, что, в свою очередь, влияет на перенос кислорода к тканям и органам. Усталость может сопровождаться апатией и снижением работоспособности, что негативно сказывается на качестве жизни. Может нарушиться концентрация внимания и способность к обучению", - отметила эксперт.

Тем не менее усталость - это не единственный симптом. Другими частыми проявлениями дефицита железа являются бледность кожных покровов и слизистых оболочек.

"Также стоит обратить внимание на изменение в состоянии волос и ногтей. При дефиците железа могут происходить ломкость волос и ногтей. Не менее важным симптомом является одышка и учащенное сердцебиение, особенно при физической активности. Люди с дефицитом железа могут заметить, что даже простая прогулка вызывает у них одышку и учащенное сердцебиение. Это происходит потому, что сердце вынуждено работать интенсивнее для того, чтобы компенсировать недостаток кислорода в организме", - сказала врач.

Реже из-за дефицита железа могут возникнуть парорексия (потребность есть то, что не предназначено для еды, например, лед, мел или крахмал), ложкообразные ногти (тонкие вогнутые ногти на пальцах рук) и синдром беспокойных ног (непреодолимое стремление двигать ногами, когда человек сидит или лежит).

"В случае появления одного или нескольких из вышеперечисленных симптомов, важно не игнорировать эти признаки. Обязательно стоит обратиться к врачу для диагностики и, при необходимости, коррекции дефицита железа", - резюмировала она.


Просмотров: 111

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

15 марта 18:35

  • 839
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 2 724
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 10 654
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 9 481
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 13 524
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 12 971
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 11 910
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 8 629
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 9 118
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 10 016
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения