Женщина нашла необычный способ развлечься после развода

Женщина по имени Лиза, которая прожила 32 года в несчастном браке, после развода начала встречаться с женатыми мужчинами.

Как передает Day.Az, ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам Лизы, за годы брака она полностью разочаровалась в муже. После развода она зарегистрировалась на сайте знакомств с женатыми мужчинами и начала заводить с ними романы. Женщина отметила, что общается там со щедрыми, состоявшимися, уверенными в себе и успешными людьми. В общей сложности у нее были романы с 16 женатыми мужчинами.

"Все дело в усилиях, которые прикладывают эти мужчины. Планирование, жесты, желание произвести на меня впечатление - это опьяняет. Мне не нужны их деньги, но мне нравится, как они меня балуют", - рассказала Лиза. Она похвасталась, что благодаря новым любовникам обедала в ресторанах, отмеченных звездами "Мишлен", и бывала на частных яхтах.

Лиза добавила, что с точки зрения морали ее выбор сомнителен, но благодаря романам с женатыми мужчинами она чувствует себя сексуальнее, сильнее и увереннее, чем когда-либо.