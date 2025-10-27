Раскрыт простой тест для определения обезвоживания

Обезвоженность - это не сухость кожи, а состояние, сигнализирующее о серьезных внутренних нарушениях, рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелица сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова. Простой тест для определения этого потенциально опасного состояния она раскрыла "Ленте.ру", передает Day.Az.

"Сожмите в небольшую складку кожу на тыльной стороне ладони или щеке и отпустите. В норме кожа в течение нескольких секунд должна вернуться в исходное состояние. Если этого не происходит или остается складочка, вероятность обезвоживания велика", - объяснила врач.

Также, по словам Омаровой, на обезвоженность может указывать внешний вид кожи. При дефиците влаги она приобретает тусклый, сероватый оттенок, становится чувствительной, менее упругой и эластичной, шелушится и зудит. Кроме того, становятся более выраженными мелкие морщины.

"Обезвоженность может сигнализировать о серьезных внутренних нарушениях, например, ОРВИ, гриппе и других заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой и потоотделением, различных хронических патологиях, при которых бывает отдышка, например, ХОБЛ, а также о бесконтрольном приеме мочегонных препаратов", - добавила доктор.