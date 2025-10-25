25 октября 2025

25 октября 2025 14:15

Любимые сапоги принцессы Дианы из 80-х вернулись в моду

Любимые сапоги принцессы Дианы из 1980-х годов вернулись в моду осенью 2025 года. Соответствующий материал приводит Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о сапогах на каблуке kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров), в которых принцесса Уэльская неоднократно появлялась на публике. Например, в данной обуви в сочетании с жакетом и юбкой из зеленого бархата она посетила британское посольство в Осло в 1984 году.

Отмечается, что в настоящее время данный каблук приобрел более узкий силуэт. Стилисты советуют носить такие сапоги с черными и бордовыми кожаными пальто, серыми костюмными брюками или широкими джинсами.


