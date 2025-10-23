23 октября 2025

23 октября 2025 14:00

Выявлен скрытый признак психопатии в отношениях

Исследователи из Бингемтонского университета (США) выяснили, что люди с чертами так называемой "темной триады" - психопатией, нарциссизмом и макиавеллизмом - нередко используют прикосновения как инструмент манипуляции в отношениях. Результаты опубликованы в журнале Current Psychology (CPsycho), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы отмечают, что физический контакт может не только выражать нежность, но и служить способом установить власть и вызвать у партнера чувство подчинения.

"Не все прикосновения совершаются с благими намерениями, и не все объятия безобидны", - подчеркнул руководитель исследования, профессор психологии Ричард Мэттсон.

В эксперименте участвовали 500 студентов колледжей в возрасте от 18 лет, находившихся в романтических отношениях. Участников спрашивали, как они относятся к прикосновениям, насколько избегают физического контакта и как часто используют его с корыстными целями.

Оказалось, что мужчины и женщины с выраженными чертами "темной триады" чаще применяют прикосновения, чтобы воздействовать на партнера. Однако мотивы различались. Мужчины, испытывающие тревогу из-за стабильности отношений, прибегали к "принудительным прикосновениям" - например, держали партнера за руку или касались его в ссоре, чтобы получить подтверждение своей значимости.

"Темная триада" - термин в психологии, объединяющий деструктивные личностные черты. Его ввели канадские психологи Делрой Паулюс и Кевин Уильямс в 2002 году. "Темная триада" описывает эгоцентричный, холодный и манипулятивный стиль взаимодействия с другими людьми.

Женщины с аналогичными личностными особенностями чаще воспринимали прикосновения как способ усилить контроль над партнером и укрепить собственную власть. При этом у женщин с высоким уровнем тревожной привязанности (страхом быть брошенной) наблюдалось большее отвращение к физическому контакту.


