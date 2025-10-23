Выявлена скрытая угроза «долгосрочной» контрацепции

Женщины, использующие инъекционные контрацептивы на основе медроксипрогестерона, могут сталкиваться с повышенным риском развития менингиомы - доброкачественной опухоли мозга. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета Кейс Вестерн и Кливлендской клиники, опубликовавшие результаты в журнале JAMA Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Менингиома - распространенная первичная опухоль мозга. Чаще всего заболевание диагностируют у женщин, что давно связывают с влиянием половых гормонов.

В новой работе проанализированы данные более 10 миллионов американок. Оказалось, что у тех, кто применял инъекционные препараты (depot medroxyprogesterone acetate, dMPA), риск диагноза менингиомы был на 143 процента выше, чем у женщин из контрольной группы. При использовании дольше четырех лет риск возрастал более чем втрое. Особенно уязвимыми оказались пациентки, начинавшие терапию после 31 года.

При этом для других методов контрацепции, включая комбинированные оральные контрацептивы и внутриматочные устройства, подобной связи не обнаружено. Более того, у женщин с ВМС риск менингиомы даже оказался ниже среднего. Ученые подчеркивают, что речь идет не о прямой угрозе, а об увеличении вероятности, и необходимы дальнейшие исследования.