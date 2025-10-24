24 октября 2025

Дерматолог раскрыла, чем чревато использование просроченной косметики

Использование просроченной косметики может привести к заражению инфекциями и появлению аллергической реакции. Об этом "Газете.Ru" заявила врач-дерматолог Юлия Галлямова. По ее словам, срок годности для декоративных средств придуман в целях безопасности, поэтому ему нужно следовать, передает Day.Az.

"Срок годности придумали не просто так. Срок годности - это специально разработанные в лаборатории исследования, которым подвергается косметика. Первый вариант - это срок хранения соблюдается, смотрят, через какое время присоединяется там инфекция, меняется состав, свойства средства косметического. Есть ускоренное исследование, когда средства в лаборатории подвергают перепадам температуры, влаги и так далее, чтобы проверить стойкость и бактерицидность этих средств. Что касается сухих румян, у них может быть достаточно длительный срок годности, но в любом случае этот срок годности придуман не просто так, а именно в целях безопасности. Всегда нужно использовать косметику только в пределах срока годности, потому что после его окончания может присоединиться вторичная инфекция, которая вызывает различные заболевания. Это в первую очередь то, чего мы боимся у молодых девушек - гнойнички, и, конечно, аллергические реакции. В любом случае это открытая косметика, которая подвергается воздействию внешней среды, чаще всего это окислительный процесс воздухом. Соответственно, меняются свойства химических веществ, входящих в эти румяна, которые могут вызвать аллергическую реакцию впоследствии", - сказала она.


