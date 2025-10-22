22 октября 2025

У устойчивого рака кожи нашли уязвимость

Комбинация препаратов, воздействующих на молекулы PD-1, LAG-3 и TIM-3, может остановить развитие устойчивого рака кожи. К такому выводу пришли ученые из Онкологического центра Моффитта и установили. Результаты работы опубликованы в Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Меланома - агрессивный вид рака кожи, развивающийся из меланоцитов. Эти клетки вырабатывают пигмент меланин, отвечающий за цвет кожи, глаз и волос.

Основным методом лечения является иммунотерапия, которая активирует естественные защитные механизмы организма против опухоли. Однако значительная часть пациентов либо не реагирует на лечение, либо сталкивается с рецидивом болезни.

В рамках исследования ученые проверяли действие тройной терапии, блокирующей сразу несколько иммунных контрольных точек, которые опухоль способна использовать для уклонения от атаки иммунной системы. Оказалось, что комбинация ингибиторов PD-1, LAG-3 и TIM-3 восстанавливает работу иммунных клеток даже в случаях, когда стандартное лечение не действует. В некоторых случаях такое лечение приводило к полной регрессии опухоли у мышей.

"TIM-3 часто встречается в иммунных клетках, слишком истощенных для борьбы с раком, - пояснил автор исследования Смолли. - Блокируя TIM-3 наряду с PD-1 и LAG-3, мы получили более мощный иммунный ответ против трудноизлечимого рака".

Исследователи подчеркнули, что комбинированный препарат тройного действия не оказывает токсического действия.

"Наши результаты открывают новый путь для лечения пациентов с меланомой, у которых крайне ограничен выбор терапии", - заключили ученые.


