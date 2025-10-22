22 октября 2025

22 октября 2025 10:14

Определена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости

Ученые из Университета Васэда (Япония) выяснили, что качество сна напрямую зависит от вентиляции спальни - и даже незначительное превышение концентрации углекислого газа может заметно ухудшить отдых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование, опубликованное в Science and Technology for the Built Environment (STBE), показало: сон начинает нарушаться, если уровень CO₂ в воздухе превышает 1000 ppm, а оптимальные условия достигаются при концентрации не выше 800 ppm.

Международная группа исследователей проанализировала 17 работ и 22 набора экспериментальных данных, чтобы определить минимальную вентиляцию, необходимую для нормального сна. Оказалось, что существующие строительные нормы не обеспечивают достаточного воздухообмена: для поддержания оптимального уровня CO₂ требуется не менее 8 литров свежего воздуха в секунду на человека, что примерно вдвое выше действующих стандартов.

По словам руководителя исследования Мидзухо Акимото, плохая вентиляция приводит к сонливости, ухудшению когнитивных функций и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые предлагают пересмотреть нормы воздухообмена в жилых помещениях и внедрить новые стандарты, которые позволят сочетать энергоэффективность с заботой о здоровье.

Авторы считают, что поддержание правильного микроклимата в спальне может стать столь же важным фактором долголетия, как питание или физическая активность.


Просмотров: 120

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 906
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 319
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 482
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 653
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 372
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 424
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 058
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 230
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 566
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 619
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева