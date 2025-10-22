Определена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости

Ученые из Университета Васэда (Япония) выяснили, что качество сна напрямую зависит от вентиляции спальни - и даже незначительное превышение концентрации углекислого газа может заметно ухудшить отдых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование, опубликованное в Science and Technology for the Built Environment (STBE), показало: сон начинает нарушаться, если уровень CO₂ в воздухе превышает 1000 ppm, а оптимальные условия достигаются при концентрации не выше 800 ppm.

Международная группа исследователей проанализировала 17 работ и 22 набора экспериментальных данных, чтобы определить минимальную вентиляцию, необходимую для нормального сна. Оказалось, что существующие строительные нормы не обеспечивают достаточного воздухообмена: для поддержания оптимального уровня CO₂ требуется не менее 8 литров свежего воздуха в секунду на человека, что примерно вдвое выше действующих стандартов.

По словам руководителя исследования Мидзухо Акимото, плохая вентиляция приводит к сонливости, ухудшению когнитивных функций и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые предлагают пересмотреть нормы воздухообмена в жилых помещениях и внедрить новые стандарты, которые позволят сочетать энергоэффективность с заботой о здоровье.

Авторы считают, что поддержание правильного микроклимата в спальне может стать столь же важным фактором долголетия, как питание или физическая активность.