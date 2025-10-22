22 октября 2025

22 октября 2025 17:00

Ведущий «Модного приговора» рассказал, с чем носить куртку рабочего

Ведущий программы "Модный приговор" и стилист Александр Рогов посоветовал носить куртку рабочего с нарядной юбкой. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Barn jacket или куртка рабочего все еще актуальна. Если еще не купили - повод задуматься! Миксуйте ее не только с базой, но и с неожиданными вещами!
Советую присмотреться к контрастному сочетанию: грубая куртка и нарядная или нежная юбка. Полупрозрачные ткани, цветочные аппликации, пайетки, бахрома...Если вам кажется, что эти вещи между собой не сочетаются, значит вы делаете все верно", - написал Рогов.


