18 октября 2025

18 октября 2025 14:01

Популярные в нулевых джинсы с чрезмерно заниженной талией вновь стали трендом

Редакторы журнала Vogue назвали трендом популярные в нулевых годах джинсы. Соответствующая информация появилась на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, осенью 2025 года вновь стали актуальны джинсы с чрезмерно заниженной талией. В прошлом их носили такие знаменитости, как модель Кейт Мосс, актриса Сиенна Миллер и светская львица Пэрис Хилтон.

Показ коллекции McQueen весна/лето 2026

В свою очередь, в настоящее время данные предметы гардероба представили на подиуме многие известные бренды, в том числе Alexander McQueen, Vetements и Ann Demeulemeester.


