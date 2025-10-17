17 октября 2025

17 октября 2025 12:10

Стилист рассказала о модных оттенках зимы 2025 года

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова 16 октября рассказала, что в зимних трендах 2025 года акцент сделан не на яркие, а на глубокие и элегантные палитры, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Сегодня в моде элегантные и благородные оттенки. Например, весь спектр коричневого: кофейный, угольный, шоколадный. Также популярны насыщенные красный, вишневый и чили. И, конечно, синий и сапфировый", - перечислила она в беседе с "Радио 1".

Что касается верхней одежды, то здесь, по словам стилиста, наблюдается разнообразие моделей, но с общей тенденцией на геометричные и строгие силуэты. Это помогает подчеркнуть фигуру и избежать эффекта "шарика", который многие стараются избежать в зимний период.


Просмотров: 122

