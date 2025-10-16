Развеян миф об обязательном удовольствии от работы

Практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс развеял миф о том, что работа всегда должна приносить удовольствие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с сайтом aif.ru специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина.

Он объяснил, что многие наслышаны от коучей и псевдопсихологов о том, что, найдя дело по душе, "не придется больше работать", но на практике такого идеального варианта может просто не существовать. А если и существует, то его приходится долго искать, меняя одно место за другим.

По словам Хорса, даже когда человек находит работу, которая ему действительно нравится, со временем он сталкивается и с ее минусами: могут возникать конфликты, накапливаться усталость или нарастать рутина.

Психолог также подчеркнул, что любимое дело не всегда приносит высокий доход и это само по себе может стать источником напряжения. Он добавил, что многие оказываются не готовы к тому, что даже "работа мечты" сопряжена с негативными переживаниями, ведь в реальности всё не так идеально, как обещают мотивационные коучи.