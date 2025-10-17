17 октября 2025

17 октября 2025 10:19

Ученые назвали сорт муки, полезный для волос и кожи

Вмтамин Е и жирные кислоты в составе миндальной муки благотворно влияют на кожу и волосы, а также снижают воспаление в организме.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

По словам инженера кафедры "Охрана окружающей среды" ПНИПУ Анны Перевощиковой, традиционная белая пшеничная мука бедна питательными веществами. Она представляет собой продукт, из которого удалены все полезные части зерна: оболочки и зародыш, в то время как крахмалистая часть остается.

Намного больше полезных нутриентов содержится в миндальной муке - из нее производят известное кондитерское макарун (англ. macaroon).

"Миндальную муку производят двумя способами. В первом случае целые орехи перемалывают в очень мелкую порошкообразную массу. В таком случае она получается жирной, влажной и питательной, так как в ней сохраняется натуральное масло. Именно ее используют для изысканной выпечки, например, для макарунов", - уточнил научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Антон Белкин.

Эксперт добавил, что при сохранении в муке миндального масла организм человека также сможет усвоить ряд необходимых жирных кислот - омега-3 и олеиновую. Они регулируют работу головного мозга и обладают противовоспалительными свойствами. Также миндальная мука она богата витамином Е - важным нутриентом для сохранения здоровья кожи и волос.

Во втором варианте из миндаля сначала отжимают масло и только после этого перемалывают оставшийся жмых. Продукт получается сухой, рассыпчатый и с пониженным содержанием жира. Он часто грубее на ощупь и имеет менее выраженный ореховый вкус.

По словам экспертов ПНИПУ, этот тип миндальной муки часто используется в диетической кето-выпечке с низким содержанием углеводов. Такое питание заставляет организм переключиться на использование жиров в качестве основного источника энергии, что может облегчить снижение веса.

Ученые также обратили внимание на другие полезные виды муки: ржаную, полбяную, гречишную и нутовую. Продукты на основе этих типов муки отличается высоким содержанием клетчатки. Кроме того, они не провоцируют скачков уровня глюкозы в крови. 


