Гинеколог назвала серьезные последствия подростковых прыщей

Прыщи и избыточный рост волос на лице - не просто эстетическая неприятность. Очень часто это первые звоночки гормональных нарушений, и одно из самых распространенных - синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала акушер-гинеколог, психолог Ольга Кушнарева.

"Обычно первые проявления возникают еще в подростковом возрасте. Кажется, что прыщи - это норма взросления, временно, "пройдет". Но если высыпания держатся годами, становятся воспаленными, а волосы начинают активно расти там, где раньше не росли: на подбородке, над губой, по животу, - это повод обратиться к врачу, а не к косметологу", - указала она.

При СПКЯ яичники начинают вырабатывать больше мужских гормонов, чем нужно. Они влияют на кожу и волосяные фолликулы: кожа становится жирнее, появляются акне, а волосы - жестче и темнее. Это не вина девушки, не "неправильный уход" и не "гормоны шалят от стресса" - это сигнал, что в организме нарушен баланс.

СПКЯ - это не просто про кожу и волосы, отметила Кушнарева. Если вовремя не заметить и не скорректировать, с годами могут появиться проблемы с менструациями, овуляцией и, в будущем, с зачатием. Многие женщины, которые сталкиваются с бесплодием, позже вспоминают, что первые "подсказки" организм давал еще в подростковом возрасте - просто никто не объяснил, что это серьезно.

"Девушки часто очень переживают из-за внешности - стесняются, замыкаются, избегают общения. Но важно знать: с вами всё в порядке. Эти симптомы не делают вас "не такой". Просто организм просит внимания. Гинеколог-эндокринолог поможет разобраться в гормональном фоне, подобрать лечение и вернуть телу баланс", - объяснила врач

Главное - не тратить годы на маски и скрабы, а вовремя понять, что прыщи и избыточный рост волос - это не косметика, а язык, на котором тело просит о помощи, заключила специалист.