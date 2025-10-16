Стилист оценил ажиотаж на меховые шапки из 90-х

Меховые шапки из 90-х, которые вновь приобретают популярность на маркетплейсах, не подходят для жизни, поэтому все продолжат носить вязаные аксессуары.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" заявил эксперт моды, стилист Владислав Лисовец, отметив, что тренд на меховые изделия создан искусственно.

"Сейчас очень рано для шапок, но так же, как и с кокошниками, ажиотаж вроде как словесный есть. Я думаю, вряд ли кто-то видел их в городе, в метро, в автобусах и на мероприятиях. Это все какие-то искусственно созданные тренды, которые ничего общего с реальностью, наверное, не имеют. Но это покажет время - ноябрь, декабрь, когда уже можно будет говорить о том, действительно ли это тренд. Я очень сомневаюсь и даю гарантию, что как ходили в вязаных шапках, так и будут ходить, потому что это только для ироничного контента в социальных сетях подходит. Для жизни это не подходит совсем в 21 веке", - сказал он.