16 октября 2025

16 октября 2025 18:13

Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

Врач Сара Марин предупредила, что кофе может быть вреден для здоровья женщин после наступления менопаузы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова приводит издание 20minutos.

Как отметила Марин, после менопаузы женщины по-разному реагируют на кофе. Так, некоторым напиток придает большое количество энергии, поднимет настроение и даже снижает риск развития депрессии и болезни Альцгеймера. Однако у других симптомы менопаузы могут усугубиться, предупредила специалистка.

В качестве примера негативного воздействия кофе на здоровье Мартин привела усиление приливов. Кроме того, употребление этого напитка может спровоцировать учащенное сердцебиение, вплоть до развития стойкой тахикардии.


Просмотров: 98

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 837
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 261
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 429
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 597
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 317
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 361
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 006
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 179
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 511
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 561
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева