Ведущий «Модного приговора» рассказал, что обязательно стоит купить к весне

Ведущий программы "Модный приговор" и стилист Александр Рогов призвал приобрести кейп к следующей весне. Эксперт написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Судя по количеству кейпов в сезоне весна/лето'26, задуматься о приобретении такой акцентной вещи стоит уже сейчас. Этот предмет гардероба может быть вполне самостоятельным и носиться как платье (если позволяет длина и плотность ткани), а может служить верхним слоем и стать интересным дополнением к вашим многослойным образам", - посоветовал Рогов.