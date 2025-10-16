16 октября 2025

16 октября 2025 09:14

Хирург предупредил об опасности сна на животе

Бразильский хирург-ортопед Даниэль Оливейра призвал отказаться от привычки спать на животе, поскольку она может стать причиной боли в шее и спине. Слова эксперта приводит издание Terra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, когда человек спит на животе, его шея находится в повернутом положении, что создает чрезмерную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Это может привести к боли, скованности движений и сдавливанию нервов.

"Также возрастает нагрузка на поясницу, повышается риск покалывания в руках после пробуждения и ощущения общего дискомфорта по утрам", - рассказал врач.

Кроме того, во время сна лежа на животе затрудняется дыхание и повышается давление на внутренние органы. Особенно опасен сон на животе для людей с межпозвоночными грыжами, артрозом, проблемами с дыханием и кровообращением. На спине и боку также рекомендуется спать беременным женщинам и тем, кто восстанавливается после операций.

"Положение во сне напрямую влияет на здоровье позвоночника. Даже небольшие изменения привычек могут сыграть большую роль в профилактике боли и травм", - отметил Оливейра.


