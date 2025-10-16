16 октября 2025

16 октября 2025 16:03

Врач рассказала, при каком токсикозе беременной нужно обратиться в больницу

При тяжелой степени токсикоза, когда беременную рвет более 10 раз в сутки, требуется госпитализация, рассказала "Газете.Ru" гинеколог-эндокринолог, член академии Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Елена Ремез, передает Day.Az.

Ранний токсикоз - это распространенное состояние нарушения адаптации организма к беременности, от которого страдает до 80% женщин в первом триместре беременности.

"Иногда оно представляет собой не просто временный дискомфорт в виде тошноты и потери аппетита, а серьезную проблему, оказывающую значительное влияние на физическое и эмоциональное состояние женщины. Симптомы токсикоза обычно появляются до 9 недели и чаще всего проходят к 16-20 неделе беременности, редко сохраняясь на протяжении всей беременности. Степени тяжести разделяются на три группы - легкая (рвота с частотой 2-4 раза в сутки), средняя (до 10 раз), тяжелая (более 10 раз в сутки)", - рассказал врач.

В рекомендации для облегчения состояния женщины при раннем токсикозе легкой и средней тяжести входят: достаточный питьевой режим, разнообразное и дробное питание (около 6 раз в день небольшими порциями), преобладание белковых продуктов в рационе.

"В случае неэффективности предпринимаемых мер и прогрессирующей рвоте, обезвоживании и потере массы тела применяют симптоматическую медикаментозную терапию. Хорошо зарекомендовали себя препараты с комбинацией пиридоксин + доксиламин, разработанные специально для лечения токсикоза беременных. Тяжелую степень токсикоза лечат уже в условиях стационара, когда обезвоживание и общее состояние корректируется введением лекарственных средств внутривенным путем", - рассказал врач.

Хотя распространенность токсикоза на ранних сроках беременности высока, причины возникновения состояния остаются недостаточно ясными.

"Исследования идут и в настоящее время. На сегодняшний день научное сообщество выдвигает несколько теорий возникновения раннего токсикоза, основными из которых являются: гормональная теория, нервно-рефлекторная, иммунологическая, психосоматическая и другие. Несмотря на нечеткое понимание причин возникновения недуга в современной медицине разработаны алгоритмы медикаментозного лечения симптомов токсикоза", - заключила доктор. 


