17 октября 2025

17 октября 2025 11:30

Раскрыта невероятная польза фиолетовых продуктов

Ученые из Университета Николая Коперника в Польше выяснили, что фиолетовые овощи и фрукты, такие как черника, черная смородина, пурпурный батат и краснокочанная капуста - способны заметно улучшать восстановление организма после физических нагрузок и защищать клетки от старения. Все дело в антоцианах - природных пигментах, придающих растениям характерный цвет.

Как показано в журнале Nutrients, эти соединения активируют антиоксидантные механизмы, уменьшают воспаление и поддерживают работу сердца и сосудов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи отмечают, что антоцианы воздействуют на ключевые клеточные пути, включая Nrf2 и NF-κB, помогая организму справляться с окислительным стрессом - основной причиной усталости, воспалений и повреждения тканей после интенсивных тренировок. Люди, регулярно употребляющие продукты с высоким содержанием антоцианов, демонстрируют более быструю адаптацию к физическим нагрузкам и устойчивость к хроническим заболеваниям.

При этом усваиваются такие соединения не полностью - около 2 процентов поступивших с пищей антоцианов действительно достигают клеток. Ученые ищут способы повысить их эффективность: разрабатывают микрокапсулированные и наноэмульсионные формы, а также рекомендуют сочетать "фиолетовые продукты" с витамином С, который улучшает их усвоение.

Авторы исследования подчеркивают, что регулярное включение фиолетовых овощей и ягод в рацион может стать простым и безопасным способом укрепить здоровье, повысить выносливость и замедлить процессы старения.


Просмотров: 100

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 638
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 394
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 913
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 921
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 156
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 803
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 413
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 530
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 987
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 153
Диета на гречке: из Греции — для грации!