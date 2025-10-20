20 октября 2025

20 октября 2025 15:04

Впервые найдена причина старения сосудов

Ученые из Каролинского института в Швеции выяснили, что генетические изменения, которые накапливаются в мышцах и сосудах с возрастом, ослабляют мышцы и ускоряют старение сосудистой системы. Открытие может помочь в лечении возрастных заболеваний. Работа опубликована в журнале Nature Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о соматических мутациях - ошибках в ДНК клеток, возникающих на протяжении жизни под действием внешних факторов или случайных сбоев при делении клеток. Известно, что они могут вызывать рак, но их роль в других процессах долго оставалась спорной.

"Мы обнаружили, что мутации, которые накапливаются в мышечных клетках и сосудах, нарушают их работу и способность к регенерации. А ведь именно эта способность с возрастом постепенно снижается", - отметила руководитель исследования профессор Мария Эрикссон из Каролинского института.

Эрикссон еще в 2003 году открыла генетическую причину прогерии - редкого заболевания у детей, сопровождающегося ускоренным старением. Теперь ее группа показала, что похожие мутации и связанный с ними белок прогерин могут встречаться и у взрослых пациентов с хронической болезнью почек. У мышей клетки, производящие прогерин, образовывали скопления вдоль сосудистых стенок, вызывая повреждения тканей и ускоряя старение сосудов.

Ученые также изучили, как такие же мутации влияют на мышцы. Выяснилось, что при накоплении мутаций мышцы хуже восстанавливаются, становятся меньше по размеру и массе, а сила захвата заметно падает. Именно соматические мутации способны ускорять процессы старения и снижать функции тканей.

"Понимание того, как мутации влияют на работу разных органов, поможет создавать новые биомаркеры и терапии против возрастных заболеваний. Кроме того, наши результаты показывают ценность изучения редких болезней - они могут подсказывать пути лечения более распространенных", - подчеркнула Эрикссон.


Просмотров: 60

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 882
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 300
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 465
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 635
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 356
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 403
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 041
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 216
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 547
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 601
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева