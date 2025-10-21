21 октября 2025

21 октября 2025 09:12

Новый препарат превзошел существующие средства для похудения

В Китае успешно завершились клинические испытания нового препарата для лечения диабета 2 типа и ожирения - экноглутида. Результаты, опубликованные в The Lancet Diabetes & Endocrinology, показали: он снижает вес почти в два раза эффективнее, чем уже применяемый аналог дулаглутид, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оба препарата относятся к классу агонистов рецептора GLP-1 и имитируют действие естественного гормона, который снижает аппетит, замедляет пищеварение и регулирует уровень сахара в крови. Главное отличие экноглутида в том, что он целенаправленно активирует cAMP-путь - ключевой для метаболических эффектов, тогда как существующие препараты действуют менее избирательно.

В исследовании приняли участие 621 пациент в возрасте от 18 до 75 лет, уже принимавшие метформин. За год лечения оба препарата одинаково снижали уровень сахара в крови, но группа на экноглутиде теряла почти вдвое больше веса. Кроме того, у них значительнее уменьшались окружность талии и бедер, уровень триглицеридов и другие факторы сердечно-сосудистого риска.

Побочные эффекты - тошнота и диарея - были сходными с другими GLP-1 препаратами и со временем ослабевали. По словам авторов, экноглутид может оказаться не только более эффективным, но и более простым и дешевым в производстве. Следующие исследования сравнят его напрямую с семаглутидом (Ozempic, Wegovy) и протестируют на более широкой группе пациентов.


Просмотров: 120

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 889
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 307
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 474
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 645
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 363
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 413
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 049
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 223
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 555
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 609
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева