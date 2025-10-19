19 октября 2025

19 октября 2025 13:42

Раскрыты способы быстро распознать абьюзера

Психолог клиники ментального здоровья "Аксона" Светлана Киреенко рассказала, на какие тревожные признаки стоит обратить внимание, чтобы быстро распознать абьюзера.

Как передает Day.Az, об этом она поговорила с "Лентой.ру".

"Абьюзеры часто педантичны, и на начальном этапе отношений они кажутся идеальными партнерами. Но очень быстро они начинают критиковать избранника, изолируют его от родных и друзей, устанавливают тотальный контроль над кругом его общения, финансами и внешним видом", - рассказала психолог.

Она также подчеркнула, что главный инструмент абьюзеров - это не импульсивная агрессия, а гиперконтроль. Другими признаками такого партнера специалист назвала попытки начать жить вместе в самом начале отношений, установление множества правил, ревность, контроль.

"Если партнер час кричит из-за носка, упавшего за диван, - это ненормально. В таких случаях правильно обратиться за помощью к семейному психологу или психотерапевту", - подчеркнула Киреенко.


Просмотров: 103

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 2 209
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 2 866
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 5 307
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 11 967
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 13 758
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 15 480
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 10 963
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 14 721
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 11 727
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 8 544
Как начать знакомство с мужчиной