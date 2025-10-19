Раскрыты способы быстро распознать абьюзера

Психолог клиники ментального здоровья "Аксона" Светлана Киреенко рассказала, на какие тревожные признаки стоит обратить внимание, чтобы быстро распознать абьюзера.

Как передает Day.Az, об этом она поговорила с "Лентой.ру".

"Абьюзеры часто педантичны, и на начальном этапе отношений они кажутся идеальными партнерами. Но очень быстро они начинают критиковать избранника, изолируют его от родных и друзей, устанавливают тотальный контроль над кругом его общения, финансами и внешним видом", - рассказала психолог.

Она также подчеркнула, что главный инструмент абьюзеров - это не импульсивная агрессия, а гиперконтроль. Другими признаками такого партнера специалист назвала попытки начать жить вместе в самом начале отношений, установление множества правил, ревность, контроль.

"Если партнер час кричит из-за носка, упавшего за диван, - это ненормально. В таких случаях правильно обратиться за помощью к семейному психологу или психотерапевту", - подчеркнула Киреенко.