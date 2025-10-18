18 октября 2025

18 октября 2025 17:35

Женщин предупредили о скрытых рисках беременности после 35 лет

Женщинам, планирующим беременность после 35 лет, важно знать о возможных рисках и скрытых проблемах, с которыми они могут столкнуться, считает акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Наталья Кан.

Как передает Day.Az, на эту тему она поговорила с "Лентой.ру".

"После 35 лет возрастает риск развития неразвивающейся беременности, гестационного сахарного диабета, преэклампсии и преждевременных родов, а также возникновения пороков развития и задержки роста плода", - предупредила врач. Кроме того, по ее словам, с возрастом снижается частота наступления беременности. Это связано со снижением количества яйцеклеток и изменением их качества.

Кан отметила, что, хотя оптимальным возрастом для зачатия ребенка считается период от 18 до 35 лет, это не значит, что рождение детей нельзя отложить на более поздний срок. Врач подчеркнула: беременность после 35 лет далеко не всегда протекает тяжело, а развитие осложнений возможно в любом возрасте. Однако тем, кто откладывает беременность на более позднее время, важно серьезно отнестись к ее планированию.


