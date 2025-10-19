Психолог рассказал, как кожа реагирует на стресс и тревогу

Кожа у людей является экраном эмоций и психическим датчиком и может реагировать на напряжение, стресс, депрессию и тревогу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом "Москве 24" рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Так, например, при стрессе у человека повышается уровень кортизола и адреналина, что усиливает воспалительные процессы и может нарушить барьерные функции кожи, ухудшить ее микроциркуляцию и питание. Это приводит к зуду, шелушению, покраснению и обострению хронических заболеваний - псориаза, экземы, себорейного дерматита или акне.

"Но это, конечно, происходит в результате длительных переживаний, когда, скажем, на работе токсичная обстановка. Хотя после того, как один раз понервничал, тоже могут появиться кратковременные высыпания", - указал Самбурский.

Он отметил, что у тревожных людей часто бывает нейродермит, когда внутреннее напряжение проявляется в виде расчесывания кожи.