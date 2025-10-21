21 октября 2025

21 октября 2025 18:36

Раскрыты признаки переизбытка кофе

Гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик рассказала, как распознать переизбыток кофе в организме.

Как передает Day.Az, признаки этой проблемы она раскрыла в разговоре с "Лентой.ру".

Признаками избытка кофеина в рационе Чистик назвала дрожь и учащенное сердцебиение. Также превышение личной нормы кофе проявляется необъяснимым беспокойством, изжогой, учащенным стулом и нарушением сна.

"Эти симптомы связаны с активацией симпатической нервной системы и повышением выработки кислоты в желудке. Если после привычной порции кофе появляется дискомфорт, стоит уменьшить объем напитка или увеличить паузу между чашками. Кофе должен давать энергию, а не вызывать усталость", - подчеркнула Чистик.

Врач добавила, что безопасное количество кофеина для здоровых взрослых людей - до 400 миллиграммов в сутки, а для беременных женщин - до 200 миллиграммов. Однако реакция на кофе у каждого человека индивидуальна, поэтому важно ориентироваться на собственное самочувствие, а не на условные нормы.


