26 октября 2025

26 октября 2025 14:15

Раскрыта главная опасность неравного брака

Существует множество причин, по которым неравный брак часто приводит к негативным последствиям для женщины, решившей выйти замуж по расчету, считает сексолог Трейси Кокс. Главную из них она раскрыла в колонке для Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кокс объяснила, что, если партнеры изначально неравны друг другу по уровню доходов или положению в обществе, между ними начинают быстро накапливаться обиды. Человек, который изначально выше по социальному статусу, подсознательно ощущает, что его выбор не вызывает уважения у окружения, из-за чего его симпатия к супругу снижается и возникают проблемы. В то же время второй партнер замечает, как на него смотрят свысока при знакомстве, слышит перешептывания за спиной, что заставляет его чувствовать себя изгоем.

"Неравные отношения редко бывают комфортными. Расстановка сил важна, и крайние несоответствия в чем бы то ни было вызывают дискомфорт у обеих сторон. Вам кажется, что вы делаете всю тяжелую работу и что вы не получили "выгодную сделку", а он чувствует себя уязвимым и лишним", - подчеркнула специалистка. Именно поэтому, по ее словам, в неравном браке партнеры часто ссорятся и в конце концов начинают изменять друг другу.


Просмотров: 161

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 2 331
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 2 967
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 5 398
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 12 059
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 13 838
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 15 562
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 11 044
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 14 796
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 11 806
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 8 616
Как начать знакомство с мужчиной