Мужчины перечислили главные тревожные звонки в женщинах

Мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звонками последующих проблем. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Один мужчина рассказал, что его настораживают плохие взаимоотношения женщины с окружающими: ссоры с родителями, частые смены лучших друзей или круга общения.

Другой мужчина признался, что для него красным флагом станет неумение ясно высказывать несогласие.

Еще один назвал тревожным звоночком отсутствие у женщины финансовой подушки.