25 октября 2025

25 октября 2025 11:58

Мужчины перечислили главные тревожные звонки в женщинах

Мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звонками последующих проблем. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Один мужчина рассказал, что его настораживают плохие взаимоотношения женщины с окружающими: ссоры с родителями, частые смены лучших друзей или круга общения.

Другой мужчина признался, что для него красным флагом станет неумение ясно высказывать несогласие.

Еще один назвал тревожным звоночком отсутствие у женщины финансовой подушки.


Просмотров: 58

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 2 302
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 2 952
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 5 379
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 12 040
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 13 820
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 15 543
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 11 026
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 14 778
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 11 786
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 8 595
Как начать знакомство с мужчиной