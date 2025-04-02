Врач объяснила, что быстрее всего приближает вашу старость

Старение - естественный биологический процесс, скорость которого можно существенно замедлить, грамотно подбирая образ жизни и питание. Современная наука выделяет несколько ключевых факторов, ускоряющих старение организма: гликация, дефицит белка, хроническое воспаление, нарушения сна и фотостарение, рассказала "Газете.Ru" врач-диетолог Екатерина Ширшова, передает Day.Az.

Гликация - процесс повреждения тканей, когда избыток сахара взаимодействует с белками и жирами в организме. Это особенно актуально при частом употреблении простых углеводов и сладостей, приводящих к образованию вредных веществ (AGEs). AGEs повреждают коллаген и эластин, ухудшая упругость кожи и состояние сосудов. Для замедления старения необходимо не полностью исключать углеводы, а выбирать сложные углеводы и ограничивать сладости.

"Недостаток белка ускоряет потерю мышечной массы, снижает плотность костей и нарушает выработку коллагена, который отвечает за молодость кожи и суставов. Однако избыток белка в пожилом возрасте тоже опасен, так как может перегрузить почки и ускорить процессы старения. Оптимальным решением будет умеренное потребление белка - для людей до 60 лет рекомендуется 1,2-1,6 г белка на кг веса, а после 60 лет - 0,8-1,2 г при условии регулярной физической активности", - объяснила она.

Хроническое воспаление, еще один значимый фактор старения, часто связано с недостатком омега-3 жирных кислот. Омега-3 обладают выраженным противовоспалительным действием, защищают клетки мозга и сосуды от разрушения. Чтобы достичь баланса, важно увеличить потребление жирной рыбы, морепродуктов и снизить количество продуктов, богатых омега-6 (растительные масла, полуфабрикаты и фастфуд).

"Нарушение сна также сильно ускоряет старение. Во сне организм активно вырабатывает мелатонин - гормон, который является мощным антиоксидантом и защищает клетки от повреждений. Недостаток сна повышает уровень стресса, воспаления и ухудшает состояние иммунной системы. Регулярный сон продолжительностью не менее 7 часов в сутки снижает риск хронических заболеваний, сохраняет когнитивные функции и замедляет процессы старения", - отметила эксперт.

Фотостарение кожи, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей, напрямую разрушает коллаген и эластин, увеличивая морщины и снижая упругость. Применение солнцезащитных средств с SPF ежедневно заметно уменьшает проявления старения кожи, защищая ее от повреждения и сохраняя молодость на долгие годы.

"Таким образом, продлить молодость можно, контролируя важнейшие факторы старения: умеренно употребляя сахар и сложные углеводы, поддерживая оптимальный баланс белка, обеспечивая организм омега-3 жирными кислотами, соблюдая режим сна и защищая кожу от ультрафиолета. Важно помнить, что настоящая борьба со старением - это не поиск волшебных таблеток и добавок, а последовательный и научно обоснованный подход к образу жизни и питанию", - резюмировала эксперт.