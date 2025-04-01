1 апреля 2025

1 апреля 2025 11:12

Раскрыта критичная для отношений разница в возрасте

Коуч по отношениям Седеф Салим назвала разницу в возрасте, критичную для отношений. Ее мнение опубликовало издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Салим со ссылкой на профессиональный опыт заявила, что труднее всего договариваться парам с разницей в возрасте, напоминающей их разницу в возрасте с родителями. Происходит это потому, что люди фактически относятся к разным поколениям. "В этих случаях у одного из партнеров могут быть дети от предыдущих браков того же возраста, что и второй партнер", - объяснила она.

У таких пар проблемой может стать и решение иметь или не иметь общих детей. "У партнера, который старше, уже есть дети от предыдущих отношений? Чувствует ли ваш партнер себя в комфортном и ответственном возрасте, чтобы начать этот процесс снова с вами? Или, возможно, возраст вашего партнера может повлиять на его фертильность?" - предложила задаться вопросами коуч. При этом поднимать такие вопросы важно, потому что и с такой разницей в возрасте отношения могут быть гармоничными, если опираются на любовь и готовность понять друг друга, подчеркнула она.


Просмотров: 108

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 2 360
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 8 756
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 10 580
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 12 530
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 8 033
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 12 040
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 9 075
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 6 042
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 6 024
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 8 337
Безответная любовь: как бороться?