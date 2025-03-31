31 марта 2025

31 марта 2025 16:47

Одна мужская одежда стала модной у женщин

Одна одежда из мужского гардероба стала модной у женщин. Об этом сообщает New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о мужском костюме и жакетах с мужского плеча, в которых все чаще начали появляться на публике знаменитости, в том числе певица Рианна и первая леди США Мелания Трамп. Первая надела оверсайз-пиджак из линейки люксового бренда Saint Laurent на празднование своего 37-летия, а жена Дональна Трампа выбрала для публичного выхода бежевый костюм.

Помимо названых звезд, в упомянутом предмете гардероба уже замечали Дженнифер Лопес, Деми Мур, Николь Кидман и Айо Эдебири. По словам портной Мелиссы Эллис, клиентки все чаще хотят сшить костюм с мужского плеча по индивидуальным меркам. "Ранее с таким запросом в основном приходили мужчины, но ситуация изменилась", - пояснила она.

Кроме того, отмечается, что подобные модели костюмов представили манекенщицы и на последних показах известных марок, среди которых оказались Casablanca, Calvin Klein, Givenchy и Stella McCartney.


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