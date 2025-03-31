31 марта 2025

31 марта 2025 12:23

Жительница США дала совет, спасающий от рака

55-летняя жительница Сан-Франциско, США, Джейми Комер, которая лечилась от онкологического заболевания с 2016 года, дала спасающий от рака совет. 

Как передает Day.Az, ее историю опубликовало издание People.

У Комер диагностировали в 2016 году рак толстой кишки четвертой стадии с метастазами в печень. Тогда у женщины нашли 57 опухолей. Врачи предполагали, что она не проживет и полугода, однако предложили ей пройти тяжелое лечение.

Американка пережила семь операций и прошла 180 сеансов химиотерапии. Однако терапия не помогла. В 2025 году рак Комер признали неизлечимым, сейчас она получает хосписную помощь на дому. "Не было никаких вариантов лечения, которые работали, а химиотерапия делала только хуже, и я не смогла выздороветь", - добавила Комер.

По словам женщины, если бы она прошла обследование раньше, рак, возможно, удалось бы обнаружить на той стадии, когда он еще поддавался лечению. "Я постоянно говорю одно и то же: проходите обследования", - призвала она.


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