Ученые сделали парадоксальное открытие насчет причин ожирения

Американские ученые из Калифорнийского университета опровергли распространенное представление о том, что удовольствие от пищи ведет к перееданию. Оказалось, что все обстоит с точностью до наоборот. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как показал анализ данных экспериментов на мышах, грызуны с ожирением получают меньше удовольствия от пищи, чем обладатели нормального веса. Результаты сканирования мозга выявили сниженную активность в центрах удовольствия при виде еды у пациентов с лишним весом.

По словам исследователей, причиной этого феномена оказался дефицит нейротензина - пептида, усиливающего действие дофамина.

"Это похоже на ситуацию, когда человек ест фастфуд по привычке, но не получает от этого настоящего удовольствия", - объяснил соавтор исследования, профессор Стефан Ламмел.

Ученые обнаружили, что восстановление уровня нейротензина возвращает удовольствие от пищи, снижает общее потребление калорий, уменьшает тревожность, улучшает подвижность и помогает нормализовать вес.

Специалисты отметили, что им удалось восстановить естественную мотивацию к еде, и это может стать новым подходом к борьбе с ожирением.