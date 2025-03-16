Врач рассказала о возможных последствиях гормонального сбоя

Малейший гормональный сбой может серьезно навредить здоровью.

Как передает Day.Az, о том, какие болезни может спровоцировать дисбаланс, "Известиям" рассказала кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

По ее словам, эндокринные заболевания чаще всего развиваются при нехватке или переизбытке того, или иного гормона. Сбой может произойти в любом возрасте. Порой на ранних стадиях симптомы гормонального дисбаланса списывают на усталость и недосып.

Врач назвала самым распространенным эндокринным заболеванием сахарный диабет.

"Сахарный диабет развивается из-за нарушений углеводного обмена. В норме глюкоза из пищи должна попасть в клетки, где она преобразуется в энергию. Чтобы сахар усвоился правильно, нужен инсулин - гормон, который вырабатывается в поджелудочной железе. Если его недостаточно или рецепторы теряют чувствительность к нему, глюкоза усваивается неправильно и продолжает циркулировать в крови, постепенно разрушая и отравляя организм", - объяснила специалист.

Она напомнила, что при отсутствии должного лечения сахарный диабет может привести к слепоте, почечной недостаточности, нарушениям в работе нервной системы, а также спровоцировать инсульт или инфаркт.

"Для болезни характерно "тихое" течение: на начальном этапе человек может просто чувствовать постоянную слабость. Он просыпается уже вялым, а особенно сильная усталость наваливается после еды. Всё дело в недостатке энергии, которая возникает из-за неправильного усвоения глюкозы. Насторожить также должно необъяснимое снижение веса, постоянная жажда, сухость кожи, проблемы со зрением, чувство онемения и покалывания в пальцах. Все эти признаки могут указывать на развитие сахарного диабета", - рассказала Уланкина.

Специалист подчеркнула, что для того, чтобы не пропустить начало опасной болезни, достаточно раз в год проверять уровень глюкозы в крови. При любом отклонении от нормы стоит обратиться к врачу.

Еще одна группа частых эндокринных расстройств связана с нарушением в работе щитовидной железы, которая вырабатывает гормоны Т3 и Т4. Их переизбыток или недостаток может стать причиной развития гипотиреоза.

"Поводом для беспокойства должна стать постоянная слабость, необъяснимое снижение или набор веса, частые отеки, повышенная потливость или постоянный озноб, выпадение волос, учащенное сердцебиение. Заболевания щитовидной железы могут возникнуть в любом возрасте. В зоне особого риска те, у кого в семье были случаи этих недугов", - заключила Уланкина.

12 марта врач-уролог медицинской компании "СберЗдоровье" Павел Низин рассказал "Известиям" о симптомах болезней почек. Он отметил, что об этом могут говорить отеки различных локализаций - лица, рук, ног. Они возникают в связи с задержкой жидкости из-за нарушения выведения почками натрия и воды. Врач напомнил, что также симптомом наличия патологии могут быть изменения в мочеиспускании.