27 февраля 2025

23 февраля 2025 09:17

Ученые выяснили, как медитация изменяет работу мозга

Ученые из Медицинской школы Икана при Университете Маунт-Синай установили, что медитация приводит к изменениям в активности миндалевидного тела и гиппокампа - ключевых областей мозга, участвующих в эмоциональной регуляции и запоминании. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многочисленные исследования показали, что медитация - набор ментальных техник для концентрации внимания и осознанности - может улучшить психическое состояние и потенциально помочь в облегчении тревоги и депрессии. Однако конкретная нейронная активность, лежащая в основе медитативных практик и их положительного эффекта, до сих пор не изучена.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые использовали данные, собранные у уникальной группы пациентов. Речь идет о лицах с эпилепсией, которым хирургическим путем имплантировали устройства, позволяющие проводить хроническую запись ЭЭГ с помощью электродов, имплантированных глубоко в миндалевидное тело и гиппокамп. До начала исследования участники подтвердили, что практикуют медитации и добровольно прошли десятиминутную практику.

Оказалось, что медитация была связана с изменениями силы и продолжительности определенных типов мозговых волн, называемых бета- и гамма-волнами. По словам ученых, такие волны влияют на  расстройства настроения, такие как депрессия и тревожность, поэтому возможность сознательно контролировать их с помощью медитации может помочь усилить эффект традиционной терапии.

Исследователи добавили, что в ходе работы изучалось влияние разовой медитации, но не оценивалось воздействие повторных практик. Ученые надеются продолжить исследования, чтобы больше узнать о долгосрочном воздействии медитаций на работу мозга.


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