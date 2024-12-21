21 декабря 2024

21 декабря 2024 10:29

Почему с возрастом зубы людей теряют прочность?

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле узнали, каким образом зубы теряют прочность с течением времени. Для этого команда проанализировала атомный состав зубной эмали.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Communications Materials (CommsMat).

Эмаль в основном состоит из минералов, расположенных в повторяющихся структурах, которые в 10 000 раз уже человеческого волоса.

Специалисты изучили образцы эмали зубов людей в возрасте 22 лет и 56 лет с помощью атомно-зондовой томографии, позволившей получить трехмерную карту каждого атома в тестовом материале.

Анализ показал, что в наружном покрытии зубов пожилых людей содержится больше ионов фторида, который часто встречается в питьевой воде и зубной пасте.

По словам ученых, фториды призваны делать зубную эмаль прочнее, восполняя естественную утрату минералов. Однако выяснилось, что с возрастом частицы вещества постепенно замещают белковые структуры, из-за чего оболочка зубов становится более хрупкой.

Исследователи отметили, что необходимо продолжить изучение структуры зубной эмали, чтобы лучше понимать процессы изменения ее твердости в ходе жизни.


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