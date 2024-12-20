20 декабря 2024

20 декабря 2024 14:24

Врач назвал самый плохой совет

Терапевт Амир Хан рассказал, какую рекомендацию он никогда не дал бы своим пациентам. Самый плохой совет доктор назвал в Instagram, передает Day.Az.

"Одна вещь, которую я никогда не советую, - это использовать ватные палочки для чистки ушей. Может быть приятно вставить палочку в ухо, а затем извлечь ее и увидеть небольшое количество ушной серы - после этого люди чувствуют себя так, как будто их ухо теперь чистое. Однако на самом деле они просто толкают этот воск глубже", - объяснил Хан.

Доктор предупредил, что такая гигиеническая привычка может привести ко множеству неприятных последствий, в том числе к повреждению барабанной перепонки и кровотечению.


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