Назван простой способ улучшить память

Простая физическая активность улучшает память. Такой неожиданный способ активировать мозг назвали исследователи из Института эпидемиологии и здравоохранения Лондонского университета Микаэла Блумберг и профессор Эндрю Стептоу, пишет Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блумберг отметила, что когнитивные способности улучшаются после первой же тренировки. При этом, по ее словам, необязательно идти в тренажерный зал, чтобы почувствовать результат. "Умеренная или интенсивная активность означает все, что заставляет ваш пульс учащаться - это может быть быстрая ходьба, танцы или подъем на несколько лестничных пролетов. Это необязательно должны быть структурированные упражнения", - говорит она.

Блумберг добавила, что исследование, над которым она работала, показало, что улучшить память с помощью физической активности можно на срок до 24 часов. "Это намного дольше, чем считалось ранее", - уточнила эксперт.

Соавтор исследования Стептоу подтвердил, что их работа доказывает моментальную пользу спорта для мозга. Однако он подчеркнул, что на основании этих данных нельзя делать выводы о долгосрочном повышении умственных способностей после занятий спортом.