20 декабря 2024

20 декабря 2024 15:11

Ученые открыли неожиданное свойство физических упражнений

Ученые из Копенгагенского университета установили, что тренировки могут "корректировать" генетические ошибки в выработке мышечной энергии. Этот механизм открывает возможности для лечения более чем 200 различных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые объяснили, что ключевую роль в выработке энергии в энергетической фабрике клеток - митохондриях, играет белок SLIRP. SLIRP стабилизирует гены, находящиеся в митохондриях, и отвечает за преобразование мРНК в другие белки, которые необходимы для нормальной работы митохондрий и обеспечения организма энергией.  При отсутствии или недостаточной выработке SLIRP митохондрии повреждаются, что приводит к развитию заболеваний, поражающих мышцы.

Тем не менее, этот процесс можно обратить вспять с помощью физических упражнений. Эксперименты на мышах и плодовых мушках показали, что тренировки могут противодействовать генетическим ошибкам в работе SLIRP, активируя альтернативные процессы для синтеза мышечной энергии.

Исследователи до сих пор не знают точно, как именно физические упражнения влияют на этот процесс. Однако, они утверждают, что их открытие может помочь разработать новые методы лечения ряда заболеваний, поражающих мышцы.

Также результаты работы могут открыть новые пути для создания препарата, который имитирует эффект физических упражнений. Особенно полезным такое лечение станет для людей, которые не могут заниматься спортом по состоянию здоровья.

Исследователи также отметили, что с нарушениями выработки энергии в мышцах связаны более чем 200 различных заболеваний, включая диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания и нейродегенеративные нарушения. Имитация физических упражнений поможет укрепить здоровье пациентов перед проведением различных вмешательств и повысить эффективность терапии.


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