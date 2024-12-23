Раскрыт ключевой механизм рака кожи

Ученые Университета Людвига-Максимилиана в Германии раскрыли ключевой механизм развития рака кожи. Они выяснили, как взаимодействие между определенным белком и эндолизосомальным ионным каналом способствует развитию меланомы - самой агрессивной формы опухоли кожи. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основное внимание ученых было сосредоточено на ионном канале TPC2 и ферменте Rab7a. Исследование показало, что взаимодействие этих двух белков имеет ключевое значение в процессе роста и метастазирования меланомы. Ионный канал TPC2 играет важную роль в контроле распада белков в эндолизосомах, органеллах, участвующих в клеточном транспорте и деградации, а Rab7a выступает в качестве регулятора эндолизосомальной системы. Эти белки регулируют сигнальные пути, влияющие на развитие опухолей.

Чтобы изучить механизмы этого взаимодействия, исследователи использовали несколько современных методов. Среди них - электрофизиология эндолизосомального пэтч-клампа и флуоресцентная микроскопия, позволившие измерить высвобождение лизосомального кальция. Эти технологии дали возможность точно определить функциональную связь между белками TPC2 и Rab7a.

Полученные данные показали, что активность Rab7a усиливает работу TPC2, что способствует инвазивному росту клеток меланомы. При этом мутации, усиливающие активность TPC2, связаны с чертами, повышающими восприимчивость к меланоме, такими как светлая кожа и волосы. Напротив, ингибирование активности Rab7a приводит к снижению активности TPC2 и уменьшению роста опухолей.

Исследования на мышиных моделях подтвердили важность этого взаимодействия. Мыши, у которых отсутствовали Rab7a или TPC2, показали заметное уменьшение размеров опухолей и числа метастазов. Это свидетельствует о том, что взаимодействие между этими белками критически важно для прогрессирования меланомы.

Выводы исследования указывают на перспективность разработки новых терапевтических подходов, направленных на специфические сигнальные пути, регулируемые TPC2 и Rab7a. Это может стать важным шагом к созданию более эффективных методов борьбы с меланомой и предотвращению ее распространения.