5 легких способов мгновенно разогнать метаболизм - ФОТО

Есть несколько проверенных и действенных трюков, которые не нарушат ваш образ жизни, но помогут максимально эффективно сжигать жир в течение всего дня. Об этом сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru.

1.НЕ СИДИТЕ КАК ИСТУКАН

Если вы стоите, а не сидите в метро, догоняеете уходящий автобус, решили пройтись до следующей остановки пешком, гуляете с собакой или даже просто постоянно ерзаете в офисном кресле или жуете жвачку, вы помогаете своему матаболизму. Доказано, что так называемая спонтанная или бытовая нетренировочная активность помогает сжигать от 300 до 2000 калорий. Так что домашняя уборка легко заменит тренировку в зале.

2.СТАНЬТЕ ФАНАТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

Исследования показывают, что зеленый чай может увеличить скорость метаболизма на 4-5 процентов. Действует мгновенно. К тому же чашка чая содержит всего 2 калории (без подсластителя, конечно).

3.ПЕЙТЕ

Споры о том, пить или не пить, не утихают. Одни нутрициологи уверяют, что нашему организму нужно очень много воды, другие оппонируют - с водой вымываются все полезные микроэлементы. В любом случае, сколько пить, решать вам. Но последнее исследование ученых из Германии показало, что два стакана воды уже через 10 минут усиливают метаболизм на 30 процентов. И эффект длится больше часа.

4.ВЫЖИМАЙТЕ

Добавьте свежий сок лимона к чаю или воде -витамин С, который в нем содержится, поможет ускорить обмен веществ. Любители фитнеса, которые не получают достаточно витамина С, сжигают на тренировке на 25 процентов калорий меньше чем те, кто регулярно его принимает.

5.ДУРАЧЬТЕСЬ

Исследование, опубликованное в научном журнале International Journal of Obesity утверждает, что смех хоть и незначительно, но помогает жиросжиганию. Ученые даже подсчитали, что 15 минут смеха "растопят" 40 калорий. Так что делайте глупости, и смейтесь на здоровье!

Н. Гасымова