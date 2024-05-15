15 мая 2024

15 мая 2024 09:07

Фитнес-эксперт объяснила возникновение боли в суставах после тренировки

Фитнес-эксперт Елена Соболь объяснила, почему после тренировки может возникнуть боль в суставах. Как передает Day.Az, ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

Соболь заявила, что основная причина дискомфорта - чрезмерная нагрузка на суставы. Причиной могут стать избыточные утяжелители, недостаток отдыха, неверная техника выполнения упражнений. Также спровоцировать неприятные ощущения во время и после тренировки могут заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как артроз, артрит, сколиоз или остеопороз.

Кроме того, к болям могут привести отсутствие разминки и заминки. "Очень важно подготовить организм к предстоящим физическим нагрузкам, а затем "успокоить" его. Жаль, что многие игнорируют эти важные части тренировочного процесса", - отметила Соболь.


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