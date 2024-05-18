18 мая 2024

18 мая 2024 13:15

Стилист Рогов назвал самый модный цвет сезона

Стилист Александр Рогов назвал самый модный цвет сезона. Соответствующий пост появился в его Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, актуальным по-прежнему остается розовый цвет. "Розовый цвет продолжает вдохновлять фанаток моды по всему миру! Присоединяйтесь и вы. Мужчины тоже не отстают и интегрируют розовый в свои образы", - рассказал он.

В подтверждение своих слов эксперт продемонстрировал серию снимков, на которых инфлюэнсерши примерили костюмы, платья, брюки и юбки упомянутого оттенка. Мужчины, в свою очередь, надели розовые рубашки, пальто и куртки, сочетая их с брюками.


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