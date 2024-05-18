Дрожащий голос связали с риском деменции

Деменция в три раза чаще встречается у людей с эссенциальным тремором - непроизвольным дрожанием рук, головы, челюсти и голоса. Об этом сообщает Американская академия неврологии (AAN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 222 человека с эссенциальным тремором, средний возраст которых на момент начала наблюдения составлял 79 лет. Пациенты прошли тесты на мышление и память. Их разделили на три группы: с нормальными умственными способностями, легкими нарушениями или деменцией. Затем участники проходили контрольные осмотры каждые 1,5 года в среднем в течение пяти лет.

Авторы обнаружили, что 27% участников имели в начале или развили за период исследования легкие когнитивные нарушения. Это почти вдвое превышает показатель в 14,5% для населения в целом.

Кроме того, у 12% была или развилась деменция, то есть она встречалась втрое чаще среди людей с эссенциальным тремором по сравнению с населением в целом.

Ученые подчеркнули, что наличие эссенциального тремора не обязательно означает, что у человека разовьется деменция. Также они призвали к дополнительным исследованиям.