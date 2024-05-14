Открытие ученых позволит лечить рак и аутоиммунные болезни

Ученые узнали детали механизма, который защищает ткани организма от атаки собственной иммунной системой. Результаты опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иммунная система требует точной регуляции, чтобы не допустить ошибочного нападения на собственные ткани организма. В противном случае развиваются аутоиммунные расстройства, которые в настоящее время поражают около 10% населения мира.

Один из центральных компонентов иммунитета - фермент CGAS, который запускает иммунный ответ при обнаружении инородной ДНК. В новом исследовании ученые показали, что при делении (митозе) клетки особый белковый комплекс CRL5-SSPSB3 ставит метку на ферменте CGAS. Это необходимо для уничтожения CGAS после того, как он выполнит активацию иммунного ответа. Ученые визуализировали взаимодействие двумя молекулами на атомном уровне. Если этот контакт нарушен, начинается атака иммунитета на здоровые клетки, то есть аутоиммунное заболевание.

Исследование может лечь в основу новых стратегий для лечения аутоиммунных заболеваний, а также недостаточной активности иммунитета при хронических инфекциях или раке. Например, лекарства, нацеленные на изменение активности CGAs смогут повысить эффективность иммунотерапии рака или предотвратить развитие аутоиммунных состояний.