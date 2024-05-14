14 мая 2024

14 мая 2024 09:11

Открытие ученых позволит лечить рак и аутоиммунные болезни

Ученые узнали детали механизма, который защищает ткани организма от атаки собственной иммунной системой. Результаты опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иммунная система требует точной регуляции, чтобы не допустить ошибочного нападения на собственные ткани организма. В противном случае развиваются аутоиммунные расстройства, которые в настоящее время поражают около 10% населения мира.

Один из центральных компонентов иммунитета - фермент CGAS, который запускает иммунный ответ при обнаружении инородной ДНК. В новом исследовании ученые показали, что при делении (митозе) клетки особый белковый комплекс CRL5-SSPSB3 ставит метку на ферменте CGAS. Это необходимо для уничтожения CGAS после того, как он выполнит активацию иммунного ответа. Ученые визуализировали взаимодействие двумя молекулами на атомном уровне. Если этот контакт нарушен, начинается атака иммунитета на здоровые клетки, то есть аутоиммунное заболевание.

Исследование может лечь в основу новых стратегий для лечения аутоиммунных заболеваний, а также недостаточной активности иммунитета при хронических инфекциях или раке. Например, лекарства, нацеленные на изменение активности CGAs смогут повысить эффективность иммунотерапии рака или предотвратить развитие аутоиммунных состояний.


Просмотров: 155

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 6 355
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 5 492
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 9 237
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 9 200
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 8 162
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 4 650
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 5 468
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 6 186
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 4 953
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 6 624
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме