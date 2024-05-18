Мужчины перечислили самые милые привычки женщин

Мужчины перечислили привычки своих партнерш, которые считают самыми милыми. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Многие пользователи признались, что им нравится привычка женщин ненароком касаться их, гладить и чесать.

Других мужчин трогает, когда партнерша не скрывает своего физического влечения к ним и выражает его не только прикосновениями, но и словами.

Еще один комментатор рассказал, что его завораживает способность женщин поддерживать друг друга.