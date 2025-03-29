29 марта 2025

29 марта 2025 15:40

Раскрыты причины зацикленности на бывших

Причины, по которым люди могут быть зациклены на бывшем партнере, раскрыл в беседе с "Мослентой" психолог Роман Цветков. 

Как передает Day.Az, он подчеркнул, что чем дольше и крепче были отношения, тем труднее перестать зацикливаться на экс-спутнике.

По словам эксперта, это острая фаза после расставания, и она может продлиться целый год. Со временем привязанность уменьшится, и тогда стоит попробовать адаптировать свою жизнь к новым условиям.

Цветков пояснил, что навязчивые мысли о человеке могут возникать, если, например, от бывшего партнера ожидают каких-то поступков, взаимной поддержки. Или же потому, что человек чувствует вину перед ним или так и не удалось разгадать его полностью.

Для того, чтобы освободиться от таких мыслей, нужно перестать принуждать себя отказаться от этой привычки, отметил эксперт.

"Нередко самовынуждение лишь усугубляет ситуацию. Проживите и разберите эмоции и чувства, которые сейчас испытываете. Это поможет лучше понять себя, чтобы двигаться дальше. Будьте готовы к тому, что периодически воспоминания могут возвращаться - это тоже нормально. Ваша задача - уменьшить частоту таких повторов и не бояться их испытать снова".

Так, Цветков рекомендует принять ситуацию и отпустить экс-партнера, попытаться использовать расставание как пищу для размышлений и рефлексии, не искать причину разрыва отношений в себе, а также принять, что взаимность не всегда идет по умолчанию. "Некоторые люди думают, что за свою помощь кому-то они обязательно получат ответную реакцию. Однако это не так. Прежде, чем завязывать отношения, стоит внести ясность насчет взаимных ожиданий. Не фантазируйте о действиях партнера, а говорите прямо о своих чувствах", - заключил он.


Просмотров: 158

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 2 302
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 8 689
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 10 530
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 12 478
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 7 975
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 11 990
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 9 021
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 5 997
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 5 984
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 8 288
Безответная любовь: как бороться?