29 марта 2025

29 марта 2025 16:21

Утонченный образ от ведущего "Модного приговора" - ФОТО

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов опубликовал фото в потертом жакете. 

Снимками он поделился в Telegram-канале.

Стилист позировал перед камерой в зеленом потертом жакете из велюра.

"У меня сегодня День Рождения! В свои 44 /сам в шоке/ я, как мне кажется, стал лучшей версией себя. Желаю себе дальнейшего самосовершенствования, вдохновения, новых больших проектов. Спасибо вам всем огромное за поддержку, любовь и за нелюбовь, кстати, тоже!" - написал Рогов.

В начале марта Александр Рогов рекомендовал приобрести "кепку деда".

"Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие - это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах", - написал эксперт в своем блоге.


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