Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Ученые из Сианьского университета Цзяотун подсчитали, что младенцы проглатывают до 0,89 мг микропластика в день, если грудное молоко для их кормления хранится в пластиковых пакетах. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Pollution.

Исследователи проанализировали количество, размер и состав микропластика и других частиц, попадающих в грудное молоко из специальных одноразовых пакетов для хранения грудного молока. Всего они проверили шесть марок пакетов. На этикетках указывалось, что пакеты изготовлены из полиэтилена или его модификаций.

Результаты анализов показали, что большинство частиц, попадающих в раствор из пакетов, представляли полиэтилен, нейлон-6 и полиэтилентерефталат. Их суммарная масса составляла от 0,22 до 0,47 мг. Основываясь на среднем потреблении грудного молока младенцами, которое составляет 650-850 мл, ученые подсчитали, что младенцы проглатывают от 0,61 до 0,89 мг микропластика в день, если питаются исключительно грудным молоком, хранящимся в пакетах для хранения.